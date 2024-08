Cambio al vertice nella Rsa La Provvidenza nuova guida Mazzetti è responsabile sanitario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) L’Istituto “La“, dal 1°agosto, ha un nuovo: la dottoressa Chiara. Subentra alla collega Marina Olivieri, che ha lasciato l’incarico dopo tre anni di serviziostruttura dedicata all’assistenza degli anziani.si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1996, ha conseguito la specializzazione in Geriatria nel 2001, entrambe all’Università degli Studi di Milano, ed è titolare di un master universitario di II livello in Management delle Residenze sanitarie assistenziali, ottenuto alla LIUC nel 2015. Ha svolto attività tutoriale presso la cattedra di Gerontologia e Geriatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano e alla Scuola di specializzazione in Geriatria del medesimo ateneo.