Cagliari Gaetano pronto a firmare e va via Pereiro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutisempre più vicino a: accordo con il Napoli agli ultimi dettagli formali. Il ritorno del trequartista potrebbe essere annunciato oggi, anche per consentire eventualmente un immediato impiego del giocatore nella trasferta di sabato a Lecce. Si sta chiudendo l’operazione con una formula che prevede il passaggio definitivo del giocatore alper circa sei milioni. Forse si passerà attraverso il prestito con obbligo di riscatto: prossime ore decisive, ma ormai sembra solo una formalità. Un rifinitore in arrivo. E uno che se ne va: trovato l’accordo con l’uruguaiano Gastonper la risoluzione consensuale del contratto. Niente spazio per il giocatore nemmeno con Nicola. Il giocatore era arrivato dal Psv, campionato olandese nel mercato invernale del 2020. Ma non aveva mai convinto pienamente i suoi allenatori.