The Mandalorian & Grogu | Sigourney Weaver conferma la sua presenza nel film

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È ufficiale:, star di Alien, si unirà al cast del prossimodi Star Wars, The. Ladella notizia arriva tre mesi dopo le voci che volevano la diva in trattative con Lucas. L’attrice, che riceverà il Leone d’oro alla carriera in occasione dell’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, ha rivelato il suo coinvolgimento nel progetto durante un’intervista a Deadline, anche se non sono disponibili indiscrezioni riguardo al suo ruolo. Il creatore della serie The, Jon Favreau, dirigerà il lungometraggio e sarà anche produttore del progetto, insieme alla presidente della Lucas, Kathleen Kennedy, e al direttore creativo, Dave Filoni. Sebbene i dettagli della trama siano tutt’ora riservati, il prodotto sarà il seguito della serie televisiva e si collocherà dopo la terza stagione.