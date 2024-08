Terremoto Sinner spunta anche Nadal | È impensabile

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 28 agosto 2024), ancora non si placano le polemiche attorno al tennista azzurro. E arrivail commento diNon si placano le polemiche attorno a. Certo, adesso le voci pro il tennista azzurro cominciano ad essere diverse eimportanti. E non solo da parte di Matteo Berrettini, italiano e quindi connazionale che ci può stare, mada parte di altre voci che, sicuramente, l’avrebbero potuta pensare in maniera diversa.(Lapresse) – Ilveggente.itIn questo caso a parlare è Toni, zio di Rafa, che in un lungo editoriale su El Pais, uno dei più importanti quotidiani spagnoli, ha parlato bene di Jannik. Un commento importante, che forse potrebbefare cambiare idea a tutte quelle persone che hanno criticato la mancata squalifica dopo la positività.