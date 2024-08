Rubare ai tedeschi le mappe della Gotica la missione segreta di Vittorio Sorani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Firenze, 28 agosto 2024 - V come Vittoria, o meglio come, il nome del suo comandante. La storialiberazione di Firenze ci porta indietro nel tempo con uno dei file segreti rimasti a lungo in un cassetto, ovvero quelloBrigata V, un reparto di mille uomini che provenivano dalle forze armate (regio esercito e carabinieri) e dopo la caduta del regime decisero di stare con gli alleati, ma dietro le linee nemiche. Le celebrazioniLiberazione, le immagini dei feriti portati a spalla dai commilitoni durante la battaglia di Firenze e l’atto di eroismo dei tre carabinieri di Fiesole hanno riaperto un vaso delle emozioni che anche dopo gli eventi ufficiali tiene alta la memoria e il ruolo degli uomini e delle donne che dettero il loro contributo per il ritorno alla democrazia. Uno di questi è sicuramente