Rivoluzione Digitale Terrestre DVB-T2 oggi il passaggio del mux RAI B

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024)28 agosto 2024, la Rai ha dato il via ufficiale alla transizione verso il nuovo standard di trasmissione DVB-T2, segnando una nuova tappa per la televisionenel nostro paese. Questo cambiamento nasce con la promessa di trasformare radicalmente la qualità e l'efficienza delle trasmissioni televisive, portando benefici significativi agli spettatori di tutta Italia. Si prevede che a lunga scadenza tutti i canali in onda sulmigreranno in DVB-T2 verso la codifica HEVC, aprendo la strada a trasmissioni in HDR e potenzialmente in 4K.Il Grande Cambiamento - Nella notte tra il 27 e il 28 agosto 2024, precisamente tra le ore 01:00 e le 06:00, Rai ha effettuato un'operazione tecnica di grande portata. Il Mux RAI B è stato convertito al nuovo standard DVB-T2, mentre il Mux A ha subito una sostanziale riconfigurazione.