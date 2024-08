Naufragio Bayesian altri due indagati | l’ufficiale di macchina e il marinaio di guardia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 agosto 2024 - Per l'affondamento del velieroil 19 agosto scorso c'è un secondo e un terzo indagato: dopo il comandante James Cutfield sono stati iscritti nel registro anche l'ufficiale diTim Parker Eaton e ildiin plancia Matthew Griffith. Tutti sono accusati omicidio colposo plurimo ecolposo, ma potrebbero non essere gli unici infatti si stanno valutando la posizioni del primo ufficiale Tjis Koopmans, olandese. "Parker Eaton non controllò la chiusura dei portelloni” Secondo gli investigatori Parker Eaton rientra tra i responsabili della tragedia per non aver controllato l'attivazione dei sistemi di sicurezza durante la tempesta, quindi la chiusura effettiva dei portelloni.