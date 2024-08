Maltempo Zinzi Lega | solidarietà a comunità campane colpite

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma. “Terribile quello che si è verificato a Talanico nel Comune di San Felice a Cancello, dove gli eventi meteorologici della scorsa notte hanno devastato questa zona della provincia di Caserta oltre a quella avellinese. Siamo in contatto costante con le autorità locali a cui abbiamo assicurato tutto il nostro sostegno affinchè questeduramentedalnon siano lasciate sole. Siamo vicini a donne, uomini, anziani e bambini che in queste ore stanno vivendo momenti drammatici e che hanno dovuto lasciare le proprie case inondate da fiumi di fango e detriti. Un ringraziamento ai soccorritori e a quanti si stanno mobilitando per cercare i due dispersi e si sono adoperati per mettere in salvo le nostre famiglie”. A dirlo il deputato campano dellaGianpiero