L' Audi RS 3 si aggiorna diventando ancora più veloce e piena di tecnologia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) LaRS 3 è sempre stata un'auto speciale, non soltanto per le sue prestazioni eccezionali ma anche per il modo in cui le mette a disposizione del guidatore e per la classe con cui condisce tutta l'esperienza a bordo. Qualche tempo fa vi abbiamo raccontato come è stato guidare in pista il modello precedente, che è appena stato sostituito da quello che vedete qui. Si tratta di unmento profondo, che fa salire di livello la compatta sportiva tedesca in ogni suo aspetto. Così la nuovaRS 3 è sempre disponibile nelle due carrozzerie Sportback e Sedan, mentre sotto il cofano rimane il poderoso 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV, che è in grado di spingerla fino a 290 km/h e di farla scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, come una vera supercar.