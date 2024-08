La rivoluzione silenziosa dei vigneti in Veneto per salvaguardare la produzione vinicola

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La vendemmia inè alle porte e, come riportato dal Corriere, la regione si prepara ad affrontare una stagione segnata dalle sfide del cambiamento climatico. In Valpolicella, le uve crescono con il metodo di viticoltura a pergola, sotto una copertura di foglie, per proteggersi dal caldo eccessivo, mentre sui Colli Euganei si studiano invasi in quota per garantire l’irrigazione nei periodi siccitosi. L’anticipo è di 3-5 giorni rispetto al consueto. Le operazioni sono già in corso per le varietà di uve precoci come Pinot e Chardonnay, mentre per la Glera - con un incremento delladel +20% - si attende il 10 settembre, e per il Merlot, Corvina e Garganega le date sono rispettivamente il 12, 18 e 25 settembre. La stima finale della raccolta prevede unadi uva compresa tra 13,3 e 14,2 milioni di quintali, con variazioni rispetto all'anno precedente.