Katy Perry non si arrende al flop | la nuova canzone convince i fan

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Chesia una delle popstar più popolari degli ultimi 20 anni è un dato di fatto e anche per questo motivo tutti facevamo il tifo per il suo comeback. Come sappiamo le cose non sono andate nel migliore dei modi, di Woman’s World si è parlato più per le critiche legate a Dr Luke e per ilche per i risultati e la qualità del brano, di Lifetimes invece nemmeno se ne è parlato (se non su pagine fan e siti del settore).però non si è data per vinta e infatti sta continuando a promuovere il suo nuovo disco. Durante un mini show in un locale l’artista si è esibita sulle note di quello che potrebbe essere il nuovo singolo, Nirvana. A distanza di 24 ore dal live, sul web è uscita una ricca anteprima di Nirvana in alta qualità e a quanto pare è stata molto apprezzata dai fan. C’è anche ci pensa che questo pezzo avrebbe dovuto essere il lead single di questa era.