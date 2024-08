Kabashi game over | è fuori rosa e sarà ceduto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Elvisè sul mercato. Al pari di Blanco e Pettinari che anche ieri figuravano tra i ‘non convocati’ e non tra gli infortunati come nel caso di Girma. La scelta che riguarda il centrocampista albanese non può essere definita un fulmine a ciel sereno, ma una situazione che - strisciando a poco a poco ma senza sosta - sta venendo a galla. Il ragazzo, a giugno 2025, andrà in scadenza e già da diversi mesi i suoi agenti hanno bussato alla porta della Reggiana per ottenere il rinnovo per altri due anni, ma senza trovare dall’altra parte un’apertura al dialogo. La prima ‘frecciata’ era arrivata già lo scorso giugno, durante la conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo Pizzimenti e l’aveva scagliata il presidente Salerno a corredo di una domanda che riguardava proprio il contratto dell’albanese.