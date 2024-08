Inaugurato l’ambulatorio odontoiatrico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La Casa di Comunità di Vergato si arricchisce di un ambulatoriodestinato a coprire le necessità di tutta la popolazione, dall’età pediatrica a quella più anziana, in un contesto di medicina di prossimità. Questo nuovo servizio,ieri, ha due principali obiettivi: preventivo nei confronti delle patologie neoplastiche del cavo e di fornire le cure odontoiatriche a quelle persone a basso reddito non possono permettersele. "E’ chiaro che per noi il discorso della prevenzione è prevalete – spiega la dottoressa Annamaria Baietti, direttrice del Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche – ma se attraverso questo percorso riusciamo a fornire anche un servizio in più ai cittadini siamo tutti contenti".