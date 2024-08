Gori Cuddly Carnage | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In un mondo dove la dolcezza degli animali domestici è diventata l’incubo della civiltà,emerge come un titolo irriverente e adrenalinico che mescola umorismo nero e azione intensa. Il gioco, sviluppato da Sabotage Studio, ci catapulta in una devastazione cosmica dove solo, un micetto robotico armato fino ai denti, può impedire che l’Adorabile Esercito distrugga il resto dell’umanità.racconta una storia avvincente che ruota attorno a, un micetto meccanico dotato di un potente hoverboard chiamato F.R.A.N.K. e della sinistra intelligenza artificiale CH1-P. Dopo la creazione degli “ultranimaletti” da parte della Cool-Toyz Inc., questi giocattoli perfetti sono stati corrotti e ora minacciano di sterminare l’umanità.