Esaudito l’ultimo desiderio di Luca Di Russo | i suoi organi verranno donati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una Scelta di Vita Che Continua Oltre la Morte GlidiDi, il giovane di 28 anni deceduto ieri mattina a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale, saranno. Questa decisione, che era stata espressa dallo stessoal momento del rilascio della sua carta d’identità, rappresenta un ultimo gesto di generosità che consentirà di salvare altre vite. Attesa per l’Espianto e Cordoglio della Comunità I funerali dinon sono stati ancora fissati, in attesa del completamento delle procedure per l’espianto degli. Nel frattempo, la famiglia del giovane continua a ricevere un’enorme quantità di messaggi di cordoglio e sostegno, non solo da amici e parenti, ma anche dalla squadra di calcio in cuigiocava fin da bambino, che lo ricorda con grande affetto.