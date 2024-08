Eboli 22enne investito e ucciso | sequestrata la salma

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’ennesimo dramma si è consumato sulla Statale 19 in località Fontana del Fico, ad. Nella serata di ieri, un’auto hadue giovani stranieri che percorrevano a piedi la strada. Uno di loro, un, è stato subito soccorso e trasportato in gravi condizioni all’ospedale “Maria SS. Addolorata”, dove purtroppo è deceduto nella notte. Il giovane, privo di documenti, non è ancora stato identificato. Laè stata, mentre i carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente e fare luce sulle responsabilità. Segui ZON.IT su Google News.