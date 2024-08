È caccia alla fonte di lunga vita Ma la soluzione è semplice

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È un po’ lugubre la parata di vecchietti che sta venendo sciorinata sui giornali ora che è morta la donna più anziana del mondo, una signora spagnola di 117 anni. È tutto uno scatenarsiricerca della nuova persona più vecchia, che parrebbe essere una signora di 116 di Osaka, mentre il maschietto più anziano del mondo è un centododicenne di Liverpool, la persona più anziana d’Italia sta per compiere 114 anni, eccetera. Il sottinteso è duplice. Da un lato si lascia intuire di prepararsi perché i prossimi saranno loro, come se la morte andasse in ordine di età; dall’altro, si cerca nelle loro vite la radice di quella longevità straordinaria, come ricetta da applicarsi universalmente a un mondo già sovraffollato.