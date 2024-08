De Laurentiis fa all-in | 137 milioni spesi per il Napoli di Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Aurelio Deha investito pesantemente sul mercato per assecondare le richieste di Antonio. I colpi che fanno sognare i tifosi azzurri. Aurelio Deha deciso di cambiare marcia. Il presidente delha sorpreso tutti con una campagna acquisti faraonica, investendo ben 137di euro per rinforzare la squadra di Antonio. Come riporta il Corriere dello Sport, asi dice “è asciuto pazzo o’padrone” quando qualcuno cambia improvvisamente il suo modo di agire. E Desembra aver fatto proprio questo. Il quotidiano spiega la strategia del patron azzurro: “I tifosi vedendo le operazioni Lukaku, McTominay e Gilmour si stanno chiedendo se Deabbia perso il senno, o se stia attraversando una fase di filantropia acuta.