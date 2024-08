Concord la recensione | un buon gioco… fuori tempo massimo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 28 agosto 2024), sviluppato da Firewalk Studios e pubblicato da Sony, è LO sparatutto in prima persona più noto di agosto 2024 ma non per unaa ragione. Fin dall’annuncio è stato evidente che il gioco fosse nato “” sia in quanto Hero Shooter, che come Game as Service. Gli 8 anni e milioni di dollari di budget stanziati da Sony avevano fatto sperare i fan degli sparatutto alla Overwatch. Tuttavia, dopo untrailer che aveva mostrato cinematiche di qualità eccellente,aveva messo in mostra il suo gunplay con una Beta “controversa” e con parecchie debolezze: derivativa e poco attraente. Purtroppo, il gioco completo ha confermato l’importanza degli aspetti negativi su quelli positivi. Ancora peggio, ha messo in luce la banalità di un titolo meccanicamenteo, ma in ritardo rispetto a una concorrenza più forte di lui e comunque in declino.