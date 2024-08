Chiesa va al Liverpool la Juve affonda per Sancho

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Federicosaluta lantus e passa al. Quando sembrava essere il Barcellona la destinazione certa, l’hanno, invece, spuntata i Reds, capaci di chiudere la trattativa nel giro di 24 ore. Con l’uscita dell’esterno azzurro, i bianconeri possono sferrare l’attacco decisivo a Jadondel Manchester United.VA AL: IL SALUTO ALLANTUS Dopo quattro anni, costellati di alti e bassi, e soprattutto un ultimo mese vissuto da separato in casa perchè non più ritenuto funzionale al modulo tattico del nuovo allenatore,, il 27enne figlio d’arte dice addio ai bianconeri, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, per cominciare un’altra grande avventura della sua carriera, in Premier League, al, che ha sborsato circa 12 milioni più tre di bonus per averlo con sè. Poco prima di partire per l’Inghilterra.