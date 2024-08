Bus e treni gratuiti Ma è una truffa sui social

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una fake news che circola su Facebook e promette abbonamentisui bus e suiin Emilia Romagna. Unaveicolata con un post su Facebook. Sono numerose le segnalazioni pervenute da inizio agosto a Start Romagna e all’Urp regionale. Ed è proprio Start Romagna che mette in guardia dalla fake news. "Attenzione – dicono da Start Romagna – i post che stanno circolando in queste settimane su Facebook e che promettono abbonamentiper bus oregionali per tutti i residenti dell’Emilia- Romagna, sono una". Si tratta di una falsa campagna di comunicazione ’Mi muovo’ lanciata sulla piattaforma Meta da profili falsi per ottenere soldi o rubare l’identità dei cittadini. La frode è stata segnalata alla Polizia postale e a Meta per individuare i responsabili e oscurare le pagine.