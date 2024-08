Zelensky | Usati gli F-16 contro gli attacchi russi E annuncia | Riuscito il test sul nostro missile balistico

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 agosto 2024) L’Ucraina hato di averato con successo undi fabbricazione interna. La notizia è arrivata dal presidente, Volodymyr. “Potrebbe essere troppo presto per parlarne, ma voglio condividere la notizia con voi”, ha dettointervenendo al forum “Ukraine 2024. Independence” a Kiev, senza entrare nei dettagli. Il presidente ucraino ha ancheto che presenterà un “piano per la vittoria” a tanto a Joe Biden quanto a entrambi i candidati alla presidenza Usa, Kamala Harris e Donald Trump.: “gligli F-16” Nel corso di una conferenza stampa a Kiev,ha inoltre spiegato che per respingere l’ultima ondata didelle forze russe, e abbattere missili e droni, l’Ucraina ha usato F-16 forniti a Kiev dall’Occidente.