Yahya Sinwar | chi è l’uomo più ricercato da Israele

(Di martedì 27 agosto 2024), nato nel 1962 a Khan Younis nella Striscia di Gaza, è uno dei principali leader di Hamas, il movimento islamista che governa ‘de facto’ la Striscia di Gaza. Ex prigioniero nelle carceri diha scalato i ranghi di Hamas diventandone il leader politico, soprattutto dopo l’assassinio del suo predecessore, Ismail Haniyeh. La sua leadership ha assunto un ruolo cruciale già dal 7 ottobre 2023: cioè dal pogrom di stampo nazista col quale i terroristi palestinesi ultra islamisti hanno massacrato oltre mille persone in, e che ha dato origine alla guerra di Gaza.appare agli occhi dell’Occidente come una figura controversa. Per alcuni, è un leader carismatico capace di guidare Hamas in una lotta senza fine contro. Per altri, è un estremista che ha portato la popolazione di Gaza verso sofferenze indicibili.