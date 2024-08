Ultimi dubbi da sciogliere Palladini studia la Samb

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Lasi avvicina al primo impegno ufficiale della stagione con le idee chiare. Domenica 1 settembre, al Riviera delle Palme arriva l’Atletico Ascoli per il match d’esordio della Coppa Italia di categoria. La gara sarà fondamentale per capire quale sia lo stato di forma della squadra e testare il 4-3-3 verso cui sembra orientato Ottavio. Il tecnico rossoblù sembra avere già in testa l’undici che dovrebbe inaugurare la stagione con solo un paio dia centrocampo e difesa (, peraltro, tra loro collegati a causa della regola degli under).