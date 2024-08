Ufficiale Wojciech Szczesny lascia il calcio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024)il. Il portiere polacco a 34 anni decide di interrompere la sua attività agonistica dopo aver terminato il contratto con la Juventus. Una carriera da professionista iniziata con la maglia dell’Arsenal, prima indossare – a parte una breve parentesi in presti al Brentford – quelle di Roma e Juventus. Nove anni in Italia per, che ha voluto scrivere un lungo messaggio sui suoi profili social. “Hoto Varsavia, la mia città natale, nel giugno del 2006, per unirmi all’Arsenal con un sogno: guadagnarmi da vivere grazie al. Non sapevo che sarebbe stato l’inizio di un viaggio di una vita. Non sapevo che avrei giocato per i più grandi club del mondo e avrei rappresentato il mio paese 84 volte. Non sapevo che non solo mi sarei guadagnato da vivere grazie al gioco, ma che il gioco sarebbe diventato tutta la mia vita.