Truffa dei like | come funziona e perché sempre più persone ne cadono vittime

(Di martedì 27 agosto 2024) L’ecosistema digitale, con le sue numerose opportunità, nasconde spesso insidie che possono rivelarsi costose per chi non si accorge in tempo di stare cadendo in una trappola. La “dei”, uno schema subdolo che sfrutta la promessa di guadagni rapidi, ne è un esempio lampante. Non è più solo chi è meno esperto di tecnologia a rischiare di essere coinvolto: l’inganno colpisce un pubblico vasto, compreso chi ha un solido background professionale e familiarità con il web. Purtroppo, non esistono scorciatoie per guadagnare denaro in modo rapido e senza sforzo; e se qualcuno avesse davvero scoperto un metodo infallibile, difficilmente lo condividerebbe.