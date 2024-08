Traffico Roma del 27-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione rallentamenti perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Anagnina ed Ardeatina code sulla-fiumicino tra via Delle liane via del Cappellaccio in direzione del centro segnalato anche un incidente temporaneamente chiuso il tratto di via Umberto Giordano all’altezza dell’incrocio con via Pietro Castrucci Per consentire le operazioni di taglio di un albero al via dal 30 agosto all’interno del Circo Massimo la manifestazione sportiva a Longines Global Champions Tourdedicata al mondo dell’equitazione da oggi martedì 27 agosto e fino a cessate esigenze del 8 settembre in viale delle Terme di Caracalla sarà tipo un divieto di transito veicolare sulla carreggiata laterale tra Piazza Numa Pompilio e largo delle Terme di Caracalla prestare attenzione alla segnaletica ricordiamo infine i lavori su via del Foro Italico con ...