Taremi bis a San Siro | in Inter-Atalanta la chance per l’upgrade!

(Di martedì 27 agosto 2024) Mehdiin meno di una settimana corre verso la sua seconda titolarità, sempre a San. Inpotrebbe riuscire a raggiungere anche un nuovo traguardo. BIS – Buona la prima a Sanper Mehdiche, nella sfortuna dello stop di Lautaro Martinez, ha avuto la fortuna di esordire come titolare nella primissima sfida casalinga della stagione. Contro il Lecce, in un ‘Giuseppe Meazza’ come al solito in visibilio, l’attaccante iraniano ha retto l’attacco nerazzurro insieme al compagno, già esperto, Marcus Thuram. Pur essendo palese la mancanza di intesa totale tra i due, che poco hanno potuto lavorare insieme nel precampionato, nel corso della gara contro il Lecce sono nati spunti particolarmenteessanti.