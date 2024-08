Sparatoria sulla Riviera | Fermato il 28enne Convalidato il Fermo per Tentato Omicidio

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) Pescara - Il gip Giovanni De Renzis haildelaccusato di aver sparato davanti a un localenella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Il giovane, che ha esploso diversi colpi di pistola contro un addetto alla sicurezza che aveva negato l’ingresso a una minorenne, è accusato di. Fortunatamente, nessuno è stato colpito direttamente. Durante l’udienza, il, assistito dall’avvocato Roberto Serino, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. “Attendiamo di esaminare il fascicolo in dettaglio,” ha dichiarato l’avvocato Serino, “ma per ora non ci sono dichiarazioni da parte del mio assistito.” Le indagini proseguono sotto la direzione della squadra mobile, guidata da Gianluca Di Frischia.