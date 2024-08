Raccapricciante giallo a Roma | ritrovato un uomo nudo con la testa nel frigorifero

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 agosto 2024) Untedesco di 65 anni è statomorto in casa senza vita in via di Santa Colomba a Fidene, a. Era completamentee con laappoggiata all’interno del. Il tragico ritrovamento dell’con lanelL’allarme è scattato verso le 10 di ieri, lunedì 26 agosto, quando un amico del 65enne lo ha contattato più volte ma senza riuscire a comunicare con lui, e a quel punto ha deciso di chiamare la polizia. Sul posto sono arrivati i sanitari dell’1-1-8, che però hanno potuto fare ben poco per l’che era deceduto. In base ad una prima ispezione sembra probabile che la morte sia avvenuta per cause naturali. L’forse cercava refrigerio nela causa del caldo torrido di questi giorni e, per il momento, l’ipotesi di un malore resta quella più accreditata.