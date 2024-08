Odio razziale di sinistra | la scrittrice Cecilia Parodi è indagata L’aveva denunciata Liliana Segre

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 agosto 2024) Aveva detto: “tutti gli ebrei”. E si era beccata una denuncia da. La, attivista die relatrice in alcuni convegni,, èa Milano per “istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, etnica e religiosa” e per diffamazione aggravata dall’, a seguito della denuncia della senatrice a vitae in relazione ad un video, pubblicato su Instagram nei mesi scorsi, nel quale avrebbe affermato, tra le altre cose, “tutti gli ebrei”. Il fascicolo, a seguito della denuncia della senatrice, assistita dal legale Vincenzo Saponara, è stato aperto dal pm Leonardo Lesti della Procura guidata da Marcello Viola.