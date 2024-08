Luca Maestri lascia la carica di CFO di Apple dopo un decennio | Kevan Parekh prenderà il suo posto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 27 agosto 2024)dieci anni come direttore finanziario,ridurrà il suo ruolo inndo le redini al suo vice. Una transizione pianificata che riflette il cambiamento generazionale ai vertici dell’azienda., storico direttore finanziario di, si dimetterà dalla suaalla fine del 2023,ndo ilal suo vice,dieci anni di servizio come CFO,ridurrà il suo ruolo all’interno dell’azienda, continuando però a supervisionare le funzioni informatiche e immobiliari., 52 anni, entrerà ufficialmente income CFO il 1° gennaio 2024, in una transizione cheha definito come una «successione pianificata».