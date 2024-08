LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | Pietro Camilli in finale nel martello! Azzurri eliminati nella 4×400 mista attesa per Visca e Kabangu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.21:è innel! L’azzurro non può essere superato da più di un avversario, al momento è 11mo e dunque arriva la prima soddisfazione della giornata per l’italia 18.19. Questi i protagonisti della quarta batteria dei 100: Okon Israel SUNDAY (NGR): 10.12 Che Jean-Marc WICKHAM (TTO): 10.47 Jonathan PADILLA (MEX): 10.39 David NYAMUFARIRA (ZIM): 10.44 Merone WIJESINGHE (SRI): 10.52 Archer MCHUGH (AUS): 10.48 Jaden WILEY (USA): 10.21 Hansen YAP (MAS): 10.37 18.18: Nel peso il sudafricano Van Rensburg con 20 metri e l’olandese Rolvink con 19.87 accedono alla18.17: Nell’alto dell’eptathlon la croata Koscak è l’unica ad aver superato 1.78 18.15: Il britannico Wilson vince la terza batteria con 10?29, secondo il cinese He con 10?32 18.