Kursk seri rischi di un incidente nucleare Grossi Aiea conferma gli attacchi all’impianto atomico

(Di martedì 27 agosto 2024) Sembrava il solito rimbalzo di accuse fra Ucraina e Russia, quello sulla pericolosità deglivicini a impianti nucleari da parte di entrambi gli attori della guerra in corso. Invece, perlomeno per quanto riguarda le segnalazioni provenienti da Mosca, il pericolo segnalato era reale. E lo è ancora. E’ quello che afferma il Direttore Generale dell’(l’Agenzia che monitora gli impianti nucleari), Rafael, dopo aver visitato personalmente l’impianto diè una fonte sicura e super partes, e il suo allarme va preso molto sulo. “Esiste ilo pericolo di un“, hato dopo l’ispezione alla Centrale. “Ho visto tracce didi droni sul territorio dell’impianto”. Il direttore dell’ha quindi ribadito il suo appello a Mosca e a Kiev, chiedendo che il sito non costituisca un obiettivo di azioni di guerra.