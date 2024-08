Israele un bambino urta e manda in pezzi una giara di 3 500 anni fa La reazione a sorpresa del museo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 agosto 2024) Una scelta audace quella dell’Hecht Museum gestito dall’università di Haifa, in: esporre le sue opere senza protezione, per offrire ai visitatori un’esperienza più affascinante. Nessuna barriera, insomma, tra lo sguardo e gli oggetti. Tuttavia, qualche giorno fa, è successo che undi cinquesse accidentalmente unae la facesse cadere. L’oggetto, risalente ad almeno 3.500fa, è andato in frantumi. Era stato costruito nell’Età del Bronzo e la sua rarità era data dal fatto che fosse giunto interamente intatto fino ai giorni nostri. L’Hecht Museum, nonostante l’incidente, continuerà con la sua politica di esposizione senza teche di vetro. E ha anche invitato il bimbo e la sua famiglia a tornare a visitare ilin futuro.