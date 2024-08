I misteri di Mister Telegram

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Il fondatore diPavel Durov (nella foto) resta in stato di fermo: il provvedimento restrittivo, dopo il giallo internazionale del suo arresto in un aeroporto parigino, è stato prorogato. Il miliardario franco-russo, fermato sabato sera all’aeroporto del Bourget, vicino a Parigi, potrà rimanere in stato di fermo fino a domani sera. Per il presidente francese Emmanuel Macron il provvedimento a carico del fondatore dell’app di messaggistica criptata non è una decisione politica. E il Cremlino ha negato che, durante la sua recente visita a Baku, il presidente russo Vladimir Putin abbia incontrato Durov, bloccato dalle autorità francesi proprio mentre giungeva a Parigi proveniente dall’Azerbaigian.