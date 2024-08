Hotel Supramonte testo e significato della canzone in cui Fabrizio De André raccontò il suo sequestro

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 27 agosto 2024) Un grande artista riesce a trarrepoesia da qualsiasi evento esterno, anche il meno gradevole e più complesso. Questo, almeno, è quanto è riuscito a fareDedopo il suoavvenuto nel 1979 in Sardegna. Per quattro mesi, infatti, il cantautore è rimasto imprigionato insieme alla compagnia Dori Ghezzi in quello che, neldi una delle sue canzoni più note, viene definito come. Nello specificoè una montagna dell’entroterra sardo utilizzata come base dall’organizzazione criminale locale. Nel, mai scontato come tutti quelli nati dalla penna di De, si evince la condizione di difficoltà, fisica ed emotiva, in cui hanno vissuto sia lui che Dori Ghezzi in quei lunghi 117 giorni di. Ma cosa è accaduto effettivamente in quel 1979? Dee Dori Ghezzi si etano trasferiti in Gallura due anni prima.