Gli uomini sposati invecchiano meglio? Lo studio

(Di martedì 27 agosto 2024) Secondo unoglihanno più possibilità di invecchiarerispetto a quelli single. Stesso discorso, però, pare non possa essere applicato alle donne. Unoavrebbe scoperto che il matrimonio può essere potenzialmente legato ad un migliore stato di salute degli. E se la formula del rito nuziale recita: “in salute e in malattia” per glisi potrebbe trasformare in: “più in salute che in malattia“. La ricerca in questione, difatti, avrebbe trovato una correlazione nel benessere degliin terza età con il loro stato civile. Tale regola pare non si applichi invece anche alle donne, per le quali non è stata riscontrata nessuna correlazione in merito. Loè pubblicato online sulla rivista International Social Work.