Cosa dice la lettera di Mark Zuckerberg sui fact-checkers e la rimozione dei contenuti su Meta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 agosto 2024) Unadialla Commissione giustizia della Camera ha rivelato le pressioni subite dada parte dell’amministrazione Biden e dell’FBI riguardo aipresenti sulla piattaforma. Nel documento, il fondatore di Facebook (oggi) menziona anche il lavoro dei, scatenando alcune reazioni a causa di errate interpretazioni del suo contenuto. Sui social, così come su alcuni siti considerati inaffidabili da NewsGuard per aver diffuso più volte fake news, circola una versione distorta dei fatti riportati nelladi, nella quale si sostiene che iavrebbero agito sotto gli ordini del governo americano o dell’FBI, rimuovendoindicati dalle piattaforme di(Facebook e Instagram). Questa narrazione, però, non corrisponde alla realtà per diversi motivi.