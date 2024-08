Cormorano ferito salvato in spiaggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Hanno visto uno strano uccello un po’ malconcio sulla battigia e dopo essersi avvicinati hanno capito che aveva bisogno di aiuto. Era un. Di qui l’allarme e poi l’intervento di soccorso. E’ avvenuto nel tardo pomeriggio delladella Rocca di Falconara dove in tanti sono accorsi per cercare di dare una mano ma anche fotografare il. "Erano le 18,10 ed ero al mare in corrispondenza di via Garbino, alla Rocca con alcuni amici – riferisce uno jesino che si è trovato a dare l’allarme assieme ad altre persone in-. Abbiamo visto unsulla battigia con un’ala rotta. Così senza pensarci troppo abbiamo chiamato la Lipu - Cras (centro recupero animali selvatici). Dopo varie telefonate ci è stato detto di metterlo in un cartone finché non fosse arrivata la persona reperibile a ritirarlo.