Cina | consegna a cliente primi aerei antincendio MA60

(Di martedì 27 agosto 2024) Pechino, 27 ago – (Xinhua) – Ieri e’ statoto il primo lotto disviluppati autonomamente dallaal ministero per la Gestione delle Emergenze, ha dichiarato l’Aviation Industry Corporation of China (AVIC). I duesono statiti a Xi’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi. Secondo l’AVIC, il principale produttore di aeromobili del Paese, i duesvolgeranno un ruolo nel settore del soccorso aereo di emergenza in. L’aereoe’ un tipo di velivolo ad ala fissa di grandi e medie dimensioni, concepito per eseguire operazionie altre missioni di salvataggio di emergenza.