Ciclista travolto da un’auto pirata in piazza Abbiategrasso | la pista della gara tra Suv

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Alcune testimonianze sembrano suffragare un’ipotesi che si era fatta strada sin dalle prime ore, tenendo contovicinanza tra le due auto: quella di una folledi velocità tra Suv, in particolare tra una Jeep Renegade di colore nero e un’Alfa Romeo Stelvio. Uno scriteriato confronto a tavoletta che si sarebbe concluso in maniera tragica, cioè con l’investimento di unche proprio in quei secondi stava attraversando sulle strisce pedonali l’incrocio trae via dei Missaglia. È bene precisare che al momento si tratta solo di unainvestigativa tra le altre, ma potrebbe essere questo lo scenario in cui è maturato l’incidente stradale con omissione di soccorso andato in scena alle 4notte tra sabato e domenica alla periferia sudcittà.