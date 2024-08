Chelsea dall’Inghilterra | niente Osimhen si punta su Toney del Brentford

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Stiamo entrando nelle ultimissime ore della sessione estiva di calciomercato, ma ci sono ancora diverse squadre in cerca di colpi per rinforzarsi: tra questi c’è il, alla ricerca di un bomber a cui affidare le chiavi del proprio attacco. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, la pista che porta a Victorsi è un po’ raffreddata, visti gli alti costi dell’operazione. Ecco, quindi, che sl’idea Ivan, attaccante del, che l’anno scorso ha saltato di fatto mezza stagione per una squalifica legata alle scommesse. Come riporta l’emittente britannica,, 28 anni, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, e ha quindi costi decisamente inferiori al nigeriano del Napoli. Sul centravanti inglese ci sarebbe anche l’Al Ahli, che può sicuramente offrire un ingaggio più ricco, ma il, da canto suo, può offrire il fascino della Premier League.