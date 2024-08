Bombardati dal ghiaccio Momenti di paura fuggi fuggi nei campi e una raffica di danni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) ROVATO (Brescia) Dopo quasi due mesi e mezzo di siccità lago d’Iseo e Franciacorta ieri mattina attorno alle 7.30 sono finite sotto l’assedio del maltempo, che poi ha colpito anche il territorio di Bergamo. Isono ingentissimi e tanta è stata la. Fortunatamente nessun ferito, anche se alcune persone hanno riportato qualche contusione. La maxi grandinata, associata a un fortissimo temporale, ha maggiormente colpito la Franciacorta e in particolare la zona compresa tra Rovato e Coccaglio, ma pure a Erbusco, Adro e Capriolo, dove si è scatenato l’inferno. Dopo una tempesta di tuoni e lampi di grande intensità si è alzato un fortissimo vento, seguito da una grandine di grosse dimensioni. In alcune zone sono caduti pezzi digrossi come palle da ping pong.