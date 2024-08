Beautiful anticipazioni americane | Liam distrutto dopo la fine del matrimonio con Hope

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 27 agosto 2024) Un periodo difficile sarà quello che dovrà affrontarenelle prossime puntate. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani infatti,si recherà da lui con i documenti del divorzio e lo Spencer saràper ladella loro unione. Spoiler Usafinito perSpencer e Logan avranno un duro confronto nei prossimi episodi, uno scambio di vedute durante il quale si rinfacceranno di non essersi amati abbastanza.accuseràdi aver sempre amato Steffy, mentre lui la incolperà di aver baciato Thomas. In realtà entrambi ignoreranno che il partner si è spinto oltre quello che pensano. La figlia di Brooke ha passato una notte di passione con il giovane Forrester, e ha ammesso di provare sentimenti importanti per lui, mentreè corso da Steffyil primo litigio cone l’ha baciata.