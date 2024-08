Amici discusso protagonista di una recente edizione confida | Gli ascolti su Spotify non toccavano i numeri che avevo sognato mi sentivo scoraggiato e di malumore

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 27 agosto 2024)di Maria De Filippi è da sempre considerato uno dei talent show più importanti, trampolino di lancio per tutti coloro che ambiscono a diventare qualcuno nel mondo della musica o della danza, ma una volta che i battenti della scuola più famosa d’Italia si richiudono riuscire a mantenere il proprio posto nel panorama musicale non è sempre facile. Diversi cantanti, infatti, hanno più volte raccontato le difficoltà incontrate nella costruzione della propria carriera artistica e di come questo abbia procurato loro crisi più o meno importanti. Tra loro c’è anche Giovanni Cricca, cantantedella ventiduesimadel talent show di Canale 5.