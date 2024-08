Al Mic oltre 20mila persone da gennaio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) La città vestita a festa, si prepara ad ospitare Argillà. Le bandierine colorate di tutti i paesi installate nei corsi principali e di fronte al Museo Internazionale delle Ceramiche il ‘Cubo’ di Zauli temporaneamente spostato per consentire i lavori in esecuzione nel piazzale della stazione ferroviaria, testimoniano l’attesa che ruota intorno al festival della ceramica. La grande manifestazione internazionale sarà infatti presentata oggi al Mic, e rappresenta il primo dei grandi eventi turistici che interesseranno Faenza in questa seconda parte dell’anno. E, proprio l’evento legato alla ceramica (dal 30 agosto al primo settembre), che conterà la partecipazione di un turismo ‘targhettizzato’, consentirà di incrementare ulteriormente le visite al Mic.