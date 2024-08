Agli Us Open esordio positivo per Berrettini Nardi ko

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 27 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per Matteoa New York. Nella prima giornata degli Us, quarta e ultima prova del Grande Slam della stagione, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, il tennista romano, 28enne, ha confermato di essersi messo alle spalle i problemi che lo hanno “limitato” nella passata annata e ha sconfitto nettamente lo spagnolo Albert Ramos Vinolas. L’azzurro, numero 44 del mondo, ha piegato il rivale iberico con il punteggio di 7-6 (2) 6-2 6-3. Al secondo turnosfiderà lo statunitense Taylor Fritz, che al debutto nella Grande Mela ha sconfitto l’argentino Camilo Ugo Carabelli con lo score di 7-5 6-1 6-2. “So che posso fare meglio ma, come ho già detto, devo affrontare un passo alla volta. Adesso devo alzare il livello di gioco in vista del secondo turno.