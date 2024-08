VIDEO Paduli si riempie con la ‘Sagra della Mortadella’ e la musica di Gigione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Una seconda edizione tutta da vivere: laMorta’ dista entrando di diritto tra gli eventi più sentiti e seguiti dell’estate sannita e tutto questo in pochissimo tempo. Un’idea nata per ripopolare il piccolo centro sannita con un prodotto che rappresenta una novità ma ha qualità da vendere tanto da essere apprezzata in qualsiasi forma possibile si possa degustare. “Stiamo notando una grande affluenza – queste le parole di Raffaele Marmorale, presidentePro Loco Padulese – e questo è grazie alla qualità del prodotto. Ci hanno chiamato in tanti per poter essere qui e ne siamo felici. Ci siamo impegnati tanto per la riuscita di questo evento e non possiamo che essere soddisfattirisposta. In fondo il nostro obiettivo è quello di riempire il nostro paese con manifestazioni del genere”.