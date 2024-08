Test | Quale materia sei?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 26 agosto 2024) La amiamo e la odiamo, poi la rimpiangiamo, soprattutto perché è a questa sono legati i momenti più importanti della nostra vita, sia dal punto di vista sociale che formativo. Stiamo parlando della scuola, croce e delizia di tutti i giovanissimi che ogni giorno si ritrovano tra i banchi con compagni e professori. Libri, ricerche, tesine e interrogazioni, quelle temutissime, ma anche momenti di condivisione e di apprendimento che forgiano il nostro carattere: vista così l’avventura scolastica sembra entusiasmante. Eppure, in questa continua scoperta, sembrano esserci giorni, o meglio ore, che non passano mai. Tutta colpa di quellascolastica che, proprio, non riusciamo a digerire. Confermi? Gli interessi sono soggettivi, questo è chiaro, e nel mare magnum della cultura generale ci saranno sempre argomenti che ci interessano meno.